Москва, 21 февраля, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 21 февраля, Госдума в первом чтении обсудит президентский законопроект о наказании для главарей ОПГ, сообщает ИА REGNUM.

За колючей проволокой

Предлагается ввести отдельное уголовное наказание для лидеров преступного мира, а также ужесточить уголовную ответственность за организацию преступного сообщества, руководство и участие в нем.

В частности, Уголовный кодекс дополняется новой статьей, которая вводит уголовную ответственность за сам факт лидерства в преступной иерархии.

Отдельным преступлением указывается участие лица в собрании представителей или организаторов преступных сообществ в целях создания, руководства либо координации деятельности криминального сообщества. Участнику такой «сходки» грозит лишение свободы от 12 до 20 лет со штрафом до 1 млн рублей.

Предполагается и возможность освобождения от ответственности. Сейчас такая возможность есть у тех, кто добровольно прекратил свое участие в ОПГ и активно способствует пресечению его деятельности, раскрытию или пресечению преступлений. Согласно поправкам в УК, избежать наказания смогут и те, кто сообщил о готовящейся «сходке» организаторов или представителей преступного сообщества, а также активно способствует пресечению его деятельности.