Нью-Йорк, США, 20 февраля, 2019, 20:05 — ИА Регнум. Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя заявил, что Москва предлагает снять с Корейской Народно-Демократической Республики часть санкций для поощрения северокорейской экономики и дальнейших мер по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сегодня, 20 февраля, сообщает телеканал RT.

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«Мы считаем необходимым поощрять гуманитарные доставки в Северную Корею, мы считаем уместным экономическое поощрение, а это может потребовать хотя бы частичного снятия санкций», — сказал Небензя.

Напомним, что после жесткой эскалации в 2017 году, когда лидеры США и КНДР грозили уничтожить друг друга, а в Северной Корее проходили ядерные и баллистические испытания, в 2018 году удалось наладить переговорный процесс и существенно снизить напряженность на Корейском полуострове.