Кампала, 20 февраля, 2019, 20:01 — ИА Регнум. Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени будет баллотироваться на очередной президентский срок, 20 февраля передает агентство Associated Press.

Foreign and Commonwealth Office Йовери Кагута Мусевени

Исполком правящего «Движения национального сопротивления» уже призвал президента Мусевени возглавлять партию в «2021 году и далее».

Президентский срок 2021 года будет для президента Мусевени шестым. В 2018 году в Уганде было отменено возрастное ограничение для занятия должности президента страны.

Читайте также: Президент Уганды — жителям страны: «Проснитесь и приступайте к работе»