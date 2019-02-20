Таллин, 20 февраля, 2019, 20:00 — ИА Регнум. Председатель правящей Центристской партии и премьер-министр Эстонии Юри Ратас считает, что все 70 000 проживающих в стране лиц без гражданства не могут стать в один миг гражданами прибалтийской республики. Такое мнение он высказал в интервью эстонской газете Postimees.

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Ратас выступает за предоставление в упрощенном порядке гражданствам тем лицам, которые проживали в стране до восстановления независимости государства.

«Разговоры о нулевом гражданстве велись, но эту тему предлагала не Центристская партия. Мы говорили, что люди, которые жили здесь до 21 августа 1991 года и являются лояльными эстонскому государству, могли бы получить гражданство в упрощенном порядке: например, не сдавать экзамен по языку», — сказал Ратас.

Людям же, которые каким-то образом во время СССР были связаны с КГБ, по мнению Ратаса, гражданство давать нельзя.

«Но первым шагом должно стать то, чтобы детям больше не выдавали «серые паспорта», — добавил Ратас, отметив, что правительство и партия желают, чтобы все 1,3 миллиона населения «были нашими людьми».

Из слов премьер-министра следует, что у некоренного населения есть желание изучать эстонский язык, чтобы сдать экзамен и получать гражданство Эстонской республики.

«Когда 600 человек в Таллине получили возможность изучать эстонский язык, эти 600 человек были найдены за 14 минут», — заявил он.