Таллин, 20 февраля, 2019, 19:44 — ИА Регнум. Наряду с тенденциями изоляционизма, развивающимися на Западе, доминированием Китая и экстремистским исламом самыми большими угрозами для экономической безопасности Эстонии являются «экспансионизм России и российская дешевая рабочая сила», прибывающая в прибалтийскую республику. Об этом сообщает портал Majandus24 со ссылкой на заявление генерального директора Полиции безопасности Эстонии (КаПО) Мартина Арпо.

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«Безусловно, резко увеличившаяся миграция рабочей силы из России оказывает влияние на наш хрупкий прогресс в интеграции общества», — заявил зам гендиректора КаПо Мартин Арпо.

Из его слов следует, несмотря на факт того, что от дешевой рабочей силы в основном выигрывают застройщики и покупатели недвижимости, существует необходимость проанализировать, как много от этого выигрывает или теряет общество в целом.

«Эти дебаты не могут быть табуированной темой для проведения компетентными ведомствами рациональных анализов», — объяснил Арпо.

Представитель КаПо также проиллюстрировал «приближающуюся из России опасность». В качестве примера он описал гипотетическую ситуацию, где будет создано монофункциональное эстонское поселение, ключевое предприятие которого в плане сырья и рынка будет полностью зависеть от России. Кроме того, единственным источником информации работников там будет является «российская пропаганда», а глава данной компании в личном плане будет очень близко связан с Россией.

«С точки зрения влияния России речь идет о полном комплексе, который в определенных ситуациях мог бы влиять на политические решения в нашей стране. И это серьезная экономическая опасность для безопасности Эстонии», — подчеркнул Арпо.

В то же время в пребывании в Эстонии нескольких сотен «несчастных беженцев» представитель КаПо не видит большой угрозы для безопасности, и, по его оценке, народ Эстонии это тоже понимает.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2018 года МВД Эстонии объявило, что подавляющее большинство из прибывших в Эстонию за 2018 год иностранных работников были с Украины. Всего за 10 месяцев 2018 года прибыло 16,752 тыс. легальных гастарбайтеров, из которых 12,485 тыс. были гражданами Украины.

В то же время, по итогам 2017 года, эстонскую экономику законно поднимали только 7,5 тыс. иностранцев. Департамент полиции и погранохраны прогнозирует, что в 2019-м в Эстонии будет около 33 000 трудовых мигрантов.

В Эстонии могут работать тысячи гастарбайтеров-нелегалов.