Рабочая сила из России признана угрозой для Эстонии
Таллин, 20 февраля, 2019, 19:44 — ИА Регнум. Наряду с тенденциями изоляционизма, развивающимися на Западе, доминированием Китая и экстремистским исламом самыми большими угрозами для экономической безопасности Эстонии являются «экспансионизм России и российская дешевая рабочая сила», прибывающая в прибалтийскую республику. Об этом сообщает портал Majandus24 со ссылкой на заявление генерального директора Полиции безопасности Эстонии (КаПО) Мартина Арпо.
«Безусловно, резко увеличившаяся миграция рабочей силы из России оказывает влияние на наш хрупкий прогресс в интеграции общества», — заявил зам гендиректора КаПо Мартин Арпо.
Из его слов следует, несмотря на факт того, что от дешевой рабочей силы в основном выигрывают застройщики и покупатели недвижимости, существует необходимость проанализировать, как много от этого выигрывает или теряет общество в целом.
«Эти дебаты не могут быть табуированной темой для проведения компетентными ведомствами рациональных анализов», — объяснил Арпо.
Представитель КаПо также проиллюстрировал «приближающуюся из России опасность». В качестве примера он описал гипотетическую ситуацию, где будет создано монофункциональное эстонское поселение, ключевое предприятие которого в плане сырья и рынка будет полностью зависеть от России. Кроме того, единственным источником информации работников там будет является «российская пропаганда», а глава данной компании в личном плане будет очень близко связан с Россией.
«С точки зрения влияния России речь идет о полном комплексе, который в определенных ситуациях мог бы влиять на политические решения в нашей стране. И это серьезная экономическая опасность для безопасности Эстонии», — подчеркнул Арпо.
В то же время в пребывании в Эстонии нескольких сотен «несчастных беженцев» представитель КаПо не видит большой угрозы для безопасности, и, по его оценке, народ Эстонии это тоже понимает.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2018 года МВД Эстонии объявило, что подавляющее большинство из прибывших в Эстонию за 2018 год иностранных работников были с Украины. Всего за 10 месяцев 2018 года прибыло 16,752 тыс. легальных гастарбайтеров, из которых 12,485 тыс. были гражданами Украины.
В то же время, по итогам 2017 года, эстонскую экономику законно поднимали только 7,5 тыс. иностранцев. Департамент полиции и погранохраны прогнозирует, что в 2019-м в Эстонии будет около 33 000 трудовых мигрантов.
В Эстонии могут работать тысячи гастарбайтеров-нелегалов.