Улан-Удэ, 20 февраля, 2019, 19:38 — ИА Регнум. В своем послании Федеральному собранию Владимир Путин сосредоточился на внутренних проблемах развития России — социального и экономического. Такое мнение высказал ИА REGNUM депутат Госдумы от Бурятии Алдар Дамдинов («Единая Россия»). Депутата, который в прошлом работал в системе образования, особенно порадовала анонсированная президентом программа «Земский учитель», которая начнется с 2020 года.

Константин Маковский. Приезд учительницы в деревню. 1896-1897

Президент предложил по аналогии с программой «Земский доктор» запустить со следующего года программу «Земский учитель», по которой единовременную выплату в размере миллиона рублей будут получать педагоги, которые переедут работать в сёла и малые города.

«У нас сегодня очень острая нехватка учителей начальных классов, и это касается не только сельских территорий, но и городских школ. У нас несколько федеральных программ по строительству школ и детских садов, и задача стоит перейти с трехсменного на двухсменное обучение, а в перспективе вообще на односменное», — рассказал депутат.

По его словам, Бурятский государственный университет — основной поставщик педагогов в регионе, не покрывает пока даже десятую долю от необходимого числа новых учителей.

«В этом направлении крайне важно проводить превентивные меры, и этой работой нужно заниматься уже сейчас», — отметил он.

Напомним, 20 февраля в Москве президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Его обращение длилось около полутора часов и в основном касалось внутренних социально-экономических проблем и перспектив.