Ашхабад, 20 февраля, 2019, 19:30 — ИА Регнум. По итогам 2018 года Туркмения вошла в группу стран с переходной экономикой и доходами населения выше среднего мирового уровня. Об этом говорится в докладе «Мировое экономическое положение и перспективы в 2019 году», составленном аналитиками ООН, пишет «Туркменпортал».

Мартирос Сарьян. Пейзаж. Туркмения. 1934

В документе отмечается, что в период с 2010 по 2017 годы Туркмения входила в тройку мировых лидеров по темпам экономического роста. Ожидается, что в текущем году темпы роста валового внутреннего продукта страны останутся достаточно высокими и сложатся на уровне 5%.

По мнению представителей Организации объединенных наций этому будут способствовать крупные инвестиции в развитие инфраструктуры, усилия по диверсификации экспорта природного газа и развитие неэнергетического сектора.

Также на ситуации в туркменской экономике может положительно сказаться подписанная в 2018 году Конвенция, определяющая правовой статус Каспийского моря — она может простимулировать увеличение притока инвестиций в сферу нефте‑ и газодобычи, в логистическую сферу и в энергетику.

В документе отмечается, что в минувшем году благодаря успешной экономической политике и росту общемировых цен на нефть и нефтепродукты в большинстве стран Содружества независимых государств сложились благоприятные для развития экономики условия. Ожидается, что в течение ближайших двух лет такая тенденция сохранится в странах-экспортерах энергоносителей.

ИА REGNUM напоминает, что согласно прогнозам аналитиков Всемирного банка, приведенных в докладе «Global Economic Prospects: Darkening Skies», рост туркменской экономики по итогам 2019 года должен будет составить 5,6%.

В 2020 году темпы роста валового внутреннего продукта Туркмении замедлятся до 5,1%, а в 2021 году они составят лишь 4,9%.

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