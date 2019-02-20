Нью-Йорк, США, 20 февраля, 2019, 19:22 — ИА Регнум. Мировые цены на золото продолжают расти и сегодня, 20 февраля, достигли максимума с апреля 2018 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Золото, одна унция

К 18:51 по московскому времени апрельские фьючерсы на золото на нью-йорской бирже Comex выросла на $2,45, или на 0,18% — до $1347,35 за тройскую унцию. Это максимальный показатель с апреля 2018 года.

Мартовские фьючерсы на серебро увеличились на 0,58%, до $16,06 за унцию.

Напомним, что в августе 2018 года цена на золото падала до $1178 за тройскую унцию, однако к концу октября за золото уже давали $1230,8 за унцию, и с тех пор драгметалл только рос в цене.