Москва, 20 февраля, 2019, 19:04 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская («Единая Россия») объяснила заявлениеАндрея Макаревича провокацией журналиста Lenta.ru Махаила Марголиса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макаревич

В интервью СМИ член общественного совета при комитете Госдумы по культуре Андрей Макаревич заявил, что, по его мнению, «вообще 80 процентов населения Земли — идиоты», и посоветовал «это принять как данность».

«Вы читали, насколько уважительно Макаревич говорит о Госдуме, нашем Совете, несмотря на все провокации этого гаденыша Марголиса, который несколько раз пытался (спровоцировать. — прим. ред.) — «да как же ты пошел в Думу?», «да как же ты мог с Ямпольской?»… И каждый раз Макаревич, умница, отвечает — да, там отлично, там отличные собрались люди, мы по делу поговорили», — цитирует Ямпольскую «Дума ТВ».

Скриншот интервью Е. Ямпольской для «Думы ТВ»

По мнению главы комитета по культуре, журналист, возможно, смягчил некоторые заявления Макаревича.

«Этот Марголис и так и сяк заходит и всячески пытается его (Макаревича. — прим. ред.) спровоцировать. Я представляю, что там Макаревич на самом деле сказал, если Марголис даже опубликовал самые нейтральные вещи. То есть на самом деле Макаревич, видимо, был еще более к нам (к Госдуме. — прим. ред.) лоялен, благожелателен», — заявила Ямпольская думскому СМИ.

«Я же понимаю, сколько журналистов в печатном издании на самом деле могут скрыть то, что им не близко. Я считаю, что это интервью для нас, для Думы, — это просто подарок», — говорит она.

«А у нас считают, сколько где идиотов. Это наше с вами право считать, сколько где идиотов, сколько где умных? Уже совсем, что ли, никакой свободы слова в стране нет?» — подчеркнула парламентарий.

«Макаревич — отличный музыкант и автор классических песен, которые навсегда останутся в нашей истории и которые любит не одно поколение», — заключила Ямпольская.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в интервью Lenta.ru рассказал о работе в составе общественного совета при комитете Госдумы по культуре, он признался, что первое заседание вселило в него надежду на изменения в стране.