Киев, 20 февраля, 2019, 18:59 — ИА Регнум. Десантно-штурмовые бригады вооруженных сил Украины провели тактические учения с боевой стрельбой на побережье Азовского моря. Об этом сегодня, 20 февраля, сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

President.gov.ua Украинские десантники на параде

«На одном из полигонов приморского направления военнослужащие отдельной десантно-штурмовой бригады провели показательное инструкторско-методическое занятие с боевой стрельбой», — сказано в заявлении генштаба ВСУ, опубликованном в американской социальной сети Twitter.

По сценарию учений, сперва украинские ВВС нанесли авиаудар по артиллерии «вероятного противника», а затем десантно-штурмовые бригады пошли в наступление. В учениях были задействованы штурмовики Су-25, истребители МиГ-29, а также ударные вертолеты Ми-24.

Напомним, что украинские власти всячески нагнетают обстановку в районе Азовского моря и пытаются представить дело таким образом, что Украина якобы становится жертвой «агрессии» России.