Симферополь, 20 февраля, 2019, 18:53 — ИА Регнум. В этом году в своём послании Федеральному собранию президент сделал акцент на исправление демографической ситуации, то есть — на будущем. В совокупности с пенсионной реформой, всё равно, крайне спорной, можно говорить об определённом социальном манёвре властей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил директор Таврического информационно-аналитического центра Александр Бедрицкий.

Путин

«То есть смещаются акценты социальной политики. Это важно, безотносительно к оценкам «хорошо — плохо. Ещё один важный момент — первые итоги должны быть подведены через год. Ответственность лежит на правительстве. Один год — это не через 20 лет «будем жить при коммунизме», это не забудут и обязательно вспомнят через год, то есть Путин пошёл ва-банк, поэтому вполне возможны кадровые решения в отношении госаппарата», — уверен эксперт.

Также он отметил, что глава государства дистанцируется от пенсионной реформы, перекладывая ответственность за «перегибы» на правительство. Это уже второй звонок в отношении правительства и, уверен эксперт, «в любом случае, последствия будут».

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению журналиста, декана Высшей школы телевидения МГУ им. М.В. Ломоносова Виталия Третьякова, с нынешним составом правительства поставленные президентом Путиным перед Федеральным собранием задачи невыполнимы — стране нужна политическая реформа.