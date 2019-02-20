Тамбов, 20 февраля, 2019, 18:48 — ИА Регнум. Президент РФ в послании Федеральному собранию уделил особое внимание качеству жизни россиян и затронул множество актуальных для современной действительности тем. Об этом 20 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUM доктор политических наук, директор Центра исследования политических трансформаций Тамбовского госуниверситета имени Г. Р. Державина Дмитрий Сельцер.

Дарья Антонова ИА REGNUM Во время президентского послания

Эксперт отметил, что обращение Владимира Путина к демографическим проблемам и расширение мер социальной поддержки не стало для него неожиданностью. Однако политолог добавил: размеры предполагаемого финансирования приятно удивили.

«Об ожидаемом. Президент начал с оценки качества жизни. Признал наличие проблем в этой связи (из основного — бедность, депопуляция) и обозначил вполне конкретные меры по улучшению демографической ситуации и грядущей социальной помощи. Деньги, обеспечивающие демографическую политику, действительно, внушительные. Не знаю, какой результат они дадут, но такого масштаба инвестиций в сбережение человека давно не было. Возможно, у нас никогда не было. Владимир Путин, кстати, сравнил нынешнюю задачу изменения демографической ситуации с аналогичной времён Великой Отечественной войны. Оттого и внушительный пакет мер по поддержке семьи и стимулированию рождаемости», — поделился мнением Дмитрий Сельцер.

Эксперт рассказал, что были в тексте послания и неожиданные моменты, связанные с кадровой политикой, проводимой на разных уровнях.

«О неожиданном. Существенное внимание президент уделил кадрам. Он дал старт программе «Земский учитель» и говорил о решительном обновлении системы среднего профессионального образования. О кадрах государственного управления предметного разговора не вёл, но несколько раз дал понять, что требования к ним будут конкретными и предельно высокими», — отметил политолог.

Дмитрий Сельцер также обратил внимание, что президент поднял важные для общества вопросы, которые касаются экологической ситуации.

«Мусорный бизнес, строгие природоохранные стандарты — темы, давно волнующие президента лично», — прокомментировал эксперт.

Подводя итог, Дмитрий Сельцер поделился, что в будущем ждет от Владимира Путина оглашения задач по борьбе с бумажной волокитой и бюрократическими барьерами.

«Мне казалось, что за словами «Людей не обманешь. Их мало интересует бюрократическая текучка», сказанными, впрочем, в другой связи, президент что-то сформулирует о необходимости борьбы или даже запрета разведения административных симулякров. В учреждениях и организациях бесконечно сочиняют разного рода планы, отчёты, проводятся какие-то проверки. На это тратится львиная доля времени работника. Всё-таки человеческое время следует тратить на что-то полезное… Пока этого не прозвучало. Надеюсь, прозвучит. Иначе все мы задохнёмся от этой бессмысленной и разлагающей нас имитации деятельности», — высказал мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин 20 февраля выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Обращение к парламентариям стало для президента 15-м. Особое внимание в тексте послания было уделено решению внутриполитических задач.