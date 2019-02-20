Астана, 20 февраля, 2019, 19:13 — ИА Регнум. С ноября 2018 по февраль 2019 года в Казахстане зарегистрировали 2816 подтвержденных случаев кори, сообщили 20 февраля в комитете охраны общественного здоровья министерства здравоохранения республики.

wellcomecollection.org Корь

По данным ведомства, среди детей до 14 лет зарегистрировано 2075 случаев кори, что составляет 73,6% от общего числа больных корью. Заболеваемость среди непривитых детей составила 64,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов заявил, что министерство планирует закупить около 2,5 млн доз вакцин против кори. Ведомство планирует активизировать вакцинацию за счет сэкономленных средств.