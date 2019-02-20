Калуга, 20 февраля, 2019, 18:36 — ИА Регнум. В послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию 20 февраля 2019 года Калужская область названа в числе регионов, где местные власти эффективно борются с бедностью населения. По словам Владимира Путина, государство должно помочь людям выйти из сложной жизненной ситуации и такой опыт имеется в Калужской области в виде «социального контракта».

Obninskbiz.ru В Калужской области снизился прожиточный минимум.

Согласно соцконтракту, гражданам оказывают помощь в трудоустройстве, повышении квалификации, предоставляют семье финансовые средства на организацию подсобного хозяйства, а для каждого участника соцконтракта предоставляется индивидуальная программа поддержки.

Между тем по мнению депутата Законодательного собрания Калужской области 4 и 5 созывов Сергея Кременёва, его земляки ранее толком и не слышали о такой мере поддержки бедного населения. Об этом экс-депутат рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

«Реально в Калужской области по так называемому «социальному контракту», принятому региональным парламентом еще шесть лет назад, малоимущие работающие граждане могут получить единоразово от 300 до 3000 рублей. В законе «О государственной социальной помощи в Калужской области» говорится, что размер помощи на основании социального контракта определяется в пределах разности между величиной прожиточного минимума, установленного в регионе на душу населения, и среднедушевым доходом получателей.

Эта помощь, оказываемая единовременно не более одного раза в пять лет, не может превышать 65 тысяч рублей для ведения получателем личного подсобного хозяйства и ста тысяч рублей — на предпринимательскую деятельность. Много ли это или мало — 65 тысяч рублей на приобретение животных и кормов? Думаю, что сегодня ничтожно мало. Да ещё раз в пять лет. А про 100 тысяч рублей для предпринимательства и говорить не приходится. Всё это действо можно назвать расточительством бюджетных средств, потому что завести за такие деньги хоть какой-то бизнес в калужском регионе практический невозможно. К тому же, в области не так много людей, которые смогли бы без помощи «сверху» получить бы эти деньги», — считает Сергей Кременёв.

Как сообщало ИА REGNUM, жителям Калужской области для проживания достаточно 10 тыс. 240 рублей — такую величину прожиточного минимума установило региональное правительство на четвертый квартал 2018 года. Прожиточный минимум для трудоспособного населения установлен в размере — 11 тыс. 39 рублей, для пенсионеров — 8 тыс. 542 рубля, а для детей в возрасте до 15 лет — 9 тыс. 916 рублей.