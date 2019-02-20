Токио, 20 февраля, 2019, 18:34 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп в мае текущего года намерен посетить Японию, 20 февраля сообщает японский канал NHK.

内閣官房内閣広報室 Дональд Трамп и Синдзо Абэ

По сообщению японских медиа, Трамп намерен посетить острова 26 мая. Он станет первым иностранным лидером, который встретится с новым императором Японии.

Наследный принц Нарухито должен сменить на троне своего отца, императора Акихито, 30 апреля 2019 года.

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