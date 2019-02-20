Астана, 20 февраля, 2019, 19:10 — ИА Регнум. В Алма-Атинской области Казахстана планируется построить цементный завод мощностью 1,2 млн тонн цемента в год, сообщили в пресс-службе акимата (администрации) региона.

Цитата из х∕ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР Ведро цемента

Продукция предприятия, которое планируется запустить в 2019 году, будет ориентирована на экспорт. Строительством цементного завода в Кербулакском районе займется компания Alacem. Общий объем инвестиций оценивается в 47 млрд тенге ($125 млн).

Напомним, по итогам 2018 года в Казахстане произвели 9,912 млн тонн цемента, что на 5% больше, чем в 2017 году. По итогам января—ноября 2018 года из республики было экспортировано 1,753 млн тонн цемента на сумму $88,9 млн.

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