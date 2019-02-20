Калуга, 20 февраля, 2019, 18:12 — ИА Регнум. Вопросы, касающиеся взаимоотношений с банками, в 2018 году жители Калужской области задали 740 раз — это почти половина всех поступивших за год жалоб. Как сообщила 20 февраля корреспонденту ИА REGNUM управляющий Калужским отделением Банка России Ирина Карлаш, динамика обращений граждан в Центробанк в большей степени обусловлена ростом кредитования населения.

Фото пресс-службы отделения по Калужской области ГУ Банка России по ЦФО Здание Центрального банка в Калуге

Так, за 2018 год жители калужского региона взяли кредитов почти на 88 млрд рублей. Это в 1,4 раза больше, чем за 2017 год. Каждый четвертый рубль, который калужане брали в кредит, был направлен на приобретение жилья.

Волновали население области и вопросы, связанные с приобретением полисов ОСАГО (750 обращений). В 66% случаев «сигналы» были связаны с неверным применением коэффициента бонус-малус.

«Кредитование и ОСАГО объяснимо вызывают наибольшее количество вопросов, ведь калужане пользуются этими услугами довольно часто, — считает Ирина Карлаш. — Банк России реагирует на эти сигналы и совершенствует регулирование. Например, с этого года калужане защищены от переуступки их долга «черным коллекторам», а порядок применения коэффициента бонус-малус станет с 1 апреля для водителей гораздо справедливее».

Одна из проблем с коэффициентом бонус-малус касалась того, что он «сгорал», если водитель в течение года не был вписан в полис, или продал машину и какое-то время не пользовался автомобилем. А сейчас эта проблема уйдет, потому что водителю будет присваиваться коэффициент, который будет храниться в базе данных с момента последнего оформления полиса. Кроме того, если у человека несколько коэффициентов, страховая компания должна будет выбрать тот, который наиболее выгоден для гражданина.

В отношении представителей рыка микрофинансирования от жителей Калужской области поступило 129 обращений, в том числе 78 жалоб на микрофинансовые организации и 51 — на кредитные потребительские кооперативы.