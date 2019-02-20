В Казахстане подставили под сомнение оперативность удаления видео с драками
Астана, 20 февраля, 2019, 18:34 — ИА Регнум. Оперативность удаления видеороликов с драками школьников в Казахстане не зависит от министерства информации и коммуникаций республики, заявил глава ведомства Даурен Абаев, сообщает 20 февраля агентство «КазТАГ».
По его словам, оперативность удаления роликов зависит от администрации социальных сетей. Министр отметил, что сроки согласования удаления роликов с министерством образования будут решаться в течение одного часа.
Абаев добавил, что ограничительные меры будут распространяться на социальные сети. Этот вопрос прорабатывается также в отношении мессенджеров, сказал министр.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев заявил, что министерство информации и коммуникаций республики будет удалять видеоролики с избиением школьников в течение одного часа.