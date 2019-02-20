Астана, 20 февраля, 2019, 18:34 — ИА Регнум. Оперативность удаления видеороликов с драками школьников в Казахстане не зависит от министерства информации и коммуникаций республики, заявил глава ведомства Даурен Абаев, сообщает 20 февраля агентство «КазТАГ».

Адриан Ван Остаде. Драка. 1637

По его словам, оперативность удаления роликов зависит от администрации социальных сетей. Министр отметил, что сроки согласования удаления роликов с министерством образования будут решаться в течение одного часа.

Абаев добавил, что ограничительные меры будут распространяться на социальные сети. Этот вопрос прорабатывается также в отношении мессенджеров, сказал министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев заявил, что министерство информации и коммуникаций республики будет удалять видеоролики с избиением школьников в течение одного часа.