Рим, 20 февраля, 2019, 17:30 — ИА Регнум. Правительство Италии не намерено пересматривать бюджетный маневр или вводить новые налоги, заявил в интервью Agora в среду, 20 февраля, вице-премьер Маттео Сальвини.

Иван Шилов ИА REGNUM Маттео Сальвини

Напротив, правительство изучает возможность снижения ставок подоходного налога, конечная цель — снизить их с 23% до 20%, добавил вице-премьер.

Основные компоненты утвержденного в 2018 году бюджетного маневра — снижение пенсионного возраста, введение пособия гражданина и отмена запланированного предыдущим правительством повышения НДС.

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