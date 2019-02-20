Москва, 20 февраля, 2019, 17:23 — ИА Регнум. Лётные испытания нового российского стратегического ракетного комплекса «Сармат» пройдут на космодроме Плесецк, сообщил 20 февраля журналистам старший научный сотрудник Военной академии РВСН Олег Усатенко.

Андрей Моргунов Пуск с космодрома Плесецк

По его словам, в Плесецке завершается процесс создания инфраструктуры для этих испытаний, а предприятия ВПК, задействованные в проекте «Сармат», готовятся к выпуску опытной партии этих ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, принятие на вооружение ракетного комплекса «Сармат» даст возможность российским силам ядерного сдерживания выполнять свои задачи и преодолевать существующие и перспективные системы ПРО в случае применения ядерного оружия.