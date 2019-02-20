Оренбург, 20 февраля, 2019, 17:20 — ИА Регнум. Приоритеты государства остались неизменными — благополучие человека, его безопасность и комфорт в самом широком понимании. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил губернатор Оренбургской области Юрий Берг после послания, с которым 20 февраля выступил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Orenburg-gov.ru Губернатор Оренбургской области Юрий Берг

«Президент подчеркнул, что государственная политика в отношении россиян реализуется, прежде всего, на местах. И мы это будем неукоснительно выполнять. Поддержка семей, материнства и детства, повышение благосостояния оренбуржцев, развитие областного здравоохранения и образования, решение острейших экологических проблем, обеспечение экономической стабильности региона — генеральные цели нашей работы. Именно об этом говорил президент», — отметил глава Оренбуржья.

«Я не раз говорил и еще раз повторю: обеспечить достойное качество жизни повсеместно, от областного центра до самых малых сел, — задача номер один. Мы решаем ее, реализуя национальные и региональные проекты. Благодаря этой работе с начала года в области открыты уже три детских сада, в планах на этот год — еще 16 детских садов, три школы, более десятка ФАПов. А еще — модернизация областной больницы, открытие Кванториума и так далее», — добавил Юрий Берг.

Губернатор также отметил, что рад тому, что инициатива Оренбуржья «Сельский учитель» получила развитие на федеральном уровне и стала общероссийской. Также он напомнил, что региону предстоит реализовать масштабный экологический проект в Медногорске и отладить систему обращения с ТБО во всех территориях. Кроме того, Оренбуржье остается площадкой для коммуникации молодежи всего мира в рамках нашего форума «Евразия». О важности таких гуманитарных проектов говорил сегодня президент, отметил губернатор.

«Оренбургская область готова и технически, и финансово к решению всех задач, которые поставил перед регионами Владимир Владимирович Путин», — резюмировал Юрий Берг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин 20 февраля выступил с ежегодным посланием. Его выступление состоялось в Гостином дворе.