Сеул, 20 февраля, 2019, 18:08 — ИА Регнум. Корейские одеяла набирают популярность за рубежом, сообщает YTN.

Несколько лет назад корейские теплые норковые одеяла были популярны лишь на Ближнем Востоке, в частности в ОАЭ, Саудовской Аравии и Кувейте. Так как ночью температура в этих странах опускается 0~10℃ в зимнее время года. Однако в последние годы благодаря социальным сетям, таким как Twitter и Instagram данный тип товаров попал на рынки США и Европы.

Согласно информационному источнику, сейчас корейские теплые одеяла можно приобрести на интернет площадке Amazon за $60-$80. Безусловно, стоимость продукта в несколько раз превышает цену на внутреннем рынке Южной Кореи, но не смотря на это одеяла расходятся с огромной скоростью.

Как отметили продавцы одеял: «Иностранцы уже давно занимаются перепродажей корейских норковых одеял. Если раньше одеяла распространяли только по Ближнему Востоку, то теперь наша продукция экспортируется во все страны мира».