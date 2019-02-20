Ярославль, 20 февраля, 2019, 17:20 — ИА Регнум. Кировский районный суд Ярославля 20 февраля избрал меру пресечения бывшему начальнику колонии № 1 Дмитрию Николаеву. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

Фото Самиры Агаевой в Facebook Дмитрий Николаев

Николаев помещен под домашний арест. Он был задержан 18 февраля вместе с своим бывшим заместителем Игитом Михайловым. По делу о пытках в ярославской колонии раньше были задержаны более 10 сотрудников колонии. Они и дали показания на начальство. Михайлова прокурор также просит заключить под домашний арест, решение суда пока не вынесено.