Махачкала, 20 февраля, 2019, 17:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию РФ предложил освободить от налога на прибыль музеи, театры и библиотеки в регионах страны, а также сделать эту льготу бессрочной. По расчётам, такой шаг позволит учреждениям ежегодно экономить в общей сложности до 4 млрд рублей, которые можно будет направить на развитие учреждений культуры и увеличение зарплаты сотрудникам.

Иван Шилов ИА REGNUM

Директор республиканского русского драматического театра имени Максима Горького в городе Махачкале Тимур Магомедов считает, что выдвинутая Владимиром Путиным инициатива является очень правильной и необходимой.

«Это очень хорошая идея. Она позволит нам не выплачивать налоги от прибыли. Раньше любая наша доходная часть, кроме прибыли от реализации билетов, облагалась налогами. Такое решение стало бы большим подспорьем для всех театров. Мы будем очень благодарны, если данную инициативу поддержат на уровне правительства и Федерального собрания», — сказал Магомедов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Напомним, сегодня, 20 февраля, президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию РФ. В нём лидер государства обозначил основные приоритеты в развитии страны на ближайшие годы.