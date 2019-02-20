Москва, 20 февраля, 2019, 18:50 — ИА Регнум. 20 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Большая часть выступления главы государства была посвящена внутренним социально-экономическим вопросам, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Дарья Антонова ИА REGNUM Оглашение послания Федеральному собранию

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Медведев

В частности, президент напомнил о необходимости поддержки населения, обратив внимание на бедность пенсионеров, многодетных семей и нуждающихся в достойной работе. Владимир Путин заявил о необходимости увеличить производительность труда на основе цифровизации и поставил задачу увеличить несырьевой экспорт в полтора раза за шесть лет.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оглашение послания Федеральному собранию

Дарья Антонова ИА REGNUM Рустам Минниханов

Дарья Антонова ИА REGNUM Иосиф Пригожин

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Железняк

Кроме того, президент поручил поддерживать необходимый уровень зарплаты работников культуры, врачей и педагогов. Размер заработной платы должен увеличиваться не ниже уровня инфляции. А деловой климат нужен такой, «чтобы никто не убегал за границу».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Жириновский

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

Дарья Антонова ИА REGNUM Валентина Матвиенко

Дарья Антонова ИА REGNUM Послание президента Федеральному собранию

Кроме того, глава государства обратил внимание на проблему с утилизацией мусора в регионах России, рассказал о разработке ракеты «Циркон» и серийном производстве ракет «Авангард».