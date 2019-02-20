Москва, 20 февраля, 2019, 18:50 — ИА Регнум. 20 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Большая часть выступления главы государства была посвящена внутренним социально-экономическим вопросам, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM
Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию
Дарья Антонова ИА REGNUM
Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию
Дарья Антонова ИА REGNUM
Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию
Дарья Антонова ИА REGNUM
Сергей Лавров
Дарья Антонова ИА REGNUM
Оглашение послания Федеральному собранию
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дмитрий Медведев

В частности, президент напомнил о необходимости поддержки населения, обратив внимание на бедность пенсионеров, многодетных семей и нуждающихся в достойной работе. Владимир Путин заявил о необходимости увеличить производительность труда на основе цифровизации и поставил задачу увеличить несырьевой экспорт в полтора раза за шесть лет.

Дарья Антонова ИА REGNUM
Оглашение послания Федеральному собранию
Дарья Антонова ИА REGNUM
Рустам Минниханов
Дарья Антонова ИА REGNUM
Иосиф Пригожин
Дарья Антонова ИА REGNUM
Сергей Железняк

Кроме того, президент поручил поддерживать необходимый уровень зарплаты работников культуры, врачей и педагогов. Размер заработной платы должен увеличиваться не ниже уровня инфляции. А деловой климат нужен такой, «чтобы никто не убегал за границу».

Дарья Антонова ИА REGNUM
Владимир Жириновский
Дарья Антонова ИА REGNUM
Антон Силуанов
Дарья Антонова ИА REGNUM
Валентина Матвиенко
Дарья Антонова ИА REGNUM
Послание президента Федеральному собранию

Кроме того, глава государства обратил внимание на проблему с утилизацией мусора в регионах России, рассказал о разработке ракеты «Циркон» и серийном производстве ракет «Авангард».