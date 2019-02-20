Самые яркие моменты послания Путина Федеральному собранию — фоторепортаж
Москва, 20 февраля, 2019, 18:50 — ИА Регнум. 20 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Большая часть выступления главы государства была посвящена внутренним социально-экономическим вопросам, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В частности, президент напомнил о необходимости поддержки населения, обратив внимание на бедность пенсионеров, многодетных семей и нуждающихся в достойной работе. Владимир Путин заявил о необходимости увеличить производительность труда на основе цифровизации и поставил задачу увеличить несырьевой экспорт в полтора раза за шесть лет.
Кроме того, президент поручил поддерживать необходимый уровень зарплаты работников культуры, врачей и педагогов. Размер заработной платы должен увеличиваться не ниже уровня инфляции. А деловой климат нужен такой, «чтобы никто не убегал за границу».
Кроме того, глава государства обратил внимание на проблему с утилизацией мусора в регионах России, рассказал о разработке ракеты «Циркон» и серийном производстве ракет «Авангард».