Москва, 20 февраля, 2019, 17:12 — ИА Регнум. Угрозы со стороны властей США военным Венесуэлы — это прямое нарушение устава Организации Объединённых Наций и и прямое вмешательство во внутренние дела этой страны. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства заявил сегодня, 20 февраля, на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Замбии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Режим

Лаврова также спросили, насколько он оценивает вероятность военного вторжения США в Венесуэлу. Глава МИД России ответил, что российские власти всё же рассчитывают, что благоразумие возобладает.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп выступил в Майами (США, штат Флорида) перед иммигрантами из Венесуэлы. В частности, Трамп заявил, что он советует венесуэльским военным как можно быстрее перейти на сторону американской марионетки Хуана Гуайдо, который по указанию из США провозгласил себя президентом Венесуэлы, и тем самым воспользоваться предложенной Гуайдо «амнистией». В противном случае Трамп грозит венесуэльским военным санкциями.