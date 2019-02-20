Ереван, 20 февраля, 2019, 17:03 — ИА Регнум. ФБР США помог Следственному комитету Армении раскрыть случай хищения сотен тысяч долларов из государственных средств. Об этом заявил председатель СК Армении Айк Григорян на встрече с помощником регионального юридического атташе Федерального бюро расследований США Мэтью Бойдена.

«За короткий срок деятельности Следственного комитета нам удалось ощутить безоговорочную поддержку американских партнеров, одним из проявлений которой является правовая помощь, предоставляемая Федеральным бюро расследований США по конкретным расследованиям Следственного комитета, в результате чего было раскрыто несколько преступлений, в том числе случай хищения сотен тысяч долларов из государственных средств», — подчеркнул Айк Григорян.

Мэтью Бойден, в свою очередь, подчеркнул: «Я очень ценю, что вы упомянули все достижения, которые мы имели в ходе нашей совместной деятельности. Я уверен, что уже установившиеся отношения принесут более глубокие корни».