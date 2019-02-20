Ханой, 20 февраля, 2019, 17:02 — ИА Регнум. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отправится на переговоры с президентом США Дональдом Трампом на бронепоезде, 20 февраля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

По информации источников агентства, Ким Чен Ын намерен прибыть в Китай, затем ехать на бронированном поезде до границы с Вьетнамом, а по Вьетнаму проехать на автомобиле.

Ожидается, что глава КНДР прибудет во Вьетнам 25 февраля. Встреча Трампа и Кима будет проходить во вьетнамском Ханое 27−28 февраля.

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