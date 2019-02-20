Ярославль, 20 февраля, 2019, 17:00 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов прокомментировал послание президента Федеральному собранию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов

«Особенно важно, что большое внимание Президент уделил поддержке семей. Россия сейчас находится в непростом демографическом периоде, поэтому рост рождаемости и укрепление семейных ценностей — одна из ключевых задач. В послании был озвучен большой пакет новых федеральных мер поддержки материнства и детства. Большую работу в этом направлении мы ведем и на уровне региона. В 2018 году более 120 тысяч ярославских семей с детьми получили региональные выплаты на общую сумму 1,5 млрд рублей. Но важно не просто поддержать семьи финансово, а создать условия для комфортной и здоровой жизни. Новые детские сады и школы, поликлиники и больницы, рабочие места, удобные дворы и доступное, современное жилье, безопасные дороги и транспорт — все эти вопросы неразрывно связаны с масштабной задачей по сбережению нации», — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Правда, в 2019 году меры социальной поддержки семей с детьми в регионе были сокращены. Часть льгот и компенсаций теперь получают только семьи, имеющие статус малоимущих.