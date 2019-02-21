Москва, 21 февраля, 2019, 06:22 — ИА Регнум. Сокращение количества запланированной к поставке в российские войска новейшей техники, такой как танк Т-14 «Армата» или истребитель «Су-57», выглядит обескураживающей. В чём причина резкого изменения планов на перевооружение ВС РФ и как эти планы соотносятся с новыми данными о смысле перспективных разработок оружия в современном мире, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Иван Шилов ИА REGNUM Т-14 «Армата»

12 и 12 — так выглядит на данный момент количество «Армат» и «Су-57», запланированных на передачу в ВС и ВКС РФ до конца 2019 года. Действительно, две дюжины — это совершенно несоразмерно по сравнению с рекламной кампанией, шедшей предыдущие годы по поводу этих двух достижений российской оружейной мысли. Тем не менее логика в таком развитии событий есть, и она очень важна. Трудоемкость изготовления одной единицы новейшей техники велика, и во всём мире составляет для танка последнего поколения более полутора лет.

А вот живучесть танков на поле боя, несмотря на значительные технические «навороты», существенно не отличается, и сирийский опыт показывает, что более нескольких месяцев в реальных боевых условиях танковая техника не выдерживает. С истребителями ситуация похожа в том смысле, что крайне дорогой летательный аппарат отстает по способности решать боевые задачи от стаи относительно дешевых беспилотных дронов.

И, наконец, стратегия грядущих боевых действий и представление о новых войнах до сих пор не выработаны для многих казавшихся классическими инструментов боевых действий. Поэтому в таких областях наблюдается некоторый разброд и шатание разработчиков и производителей, анонсирующих новинки, но не стремящихся заполонить ими всё и вся. Там же, где стратегия понятна и неизменна, например, в силах ядерного сдерживания, там и прогресс идет равномерно и прямолинейно. Что же ожидает пресловутое оружие «пятого поколения» в ближайшем будущем?

Читайте статью Почему «Армата» и «Су-57» в массовых количествах не пойдут в войска РФ? и другие материалы Александра Запольскиса.