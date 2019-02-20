Степанакерт, 20 февраля, 2019, 16:47 — ИА Регнум. Возрождение Арцаха (Нагорного Карабаха) — одна из самых значительных побед всего армянства. Об этом сказано в поздравительном послании президента Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакяна по случаю Дня возрождения Арцаха.

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«20 февраля 1988 года — исторический день для нашего народа, когда прорвались накопившиеся в течение десятилетий недовольство и протест, наступил апогей борьбы против многолетней несправедливости, притеснений и насилия. Так больше продолжаться не могло. Арцахец вышел на площадь во имя защиты собственных прав, чтобы самостоятельно распоряжаться своей судьбой, свободно жить на родной земле и сохранять армянскую идентичность», — говорится в послании.

Саакян отметил, что последующие развития доказали, что выбранный путь был правильным. Резня армянского населения Баку и Сумгаита окончательно продемонстрировала истинное лицо и цели деспотического Азербайджана, выявила его чудовищные программы по истреблению армянства Арцаха.

«Армянский народ объединился, взялся, как один, за оружие и в навязанной ему войне защитил свою землю и историю, свою веру и достоинство, предотвратив второйгеноцид и одержав славные победы», — говорится в послании.

По словам президента, возрождение Арцаха — одна из самых значительных побед всего армянства. Это победа общенациональной воли и духа, силы и единства, безграничной преданности родине и веры в собственные силы.

31 год назад, 20 февраля 1988 года, состоялась историческая сессия Нагорно-Карабахского областного Совета народных депутатов, которая фактически предопределила государственную независимость Карабаха. На сессии было принято решение о ходатайстве перед Верховными Советами Азербайджанской ССР и Армянской ССР о передаче НКАО из состава Азербайджана в состав Армении. Этому предшествовали аналогичные решения районных Советов. Однако Политбюро ЦК КПСС 21 февраля приняло постановление, по сути, противоречащее международным принципам самоопределения народов: политическое решение проблемы центр пытался подменить социально-экономическими мерами, что вызвало категорические протесты населения области, в отношении которой власти Азербайджанской ССР проводили открытую дискриминационную политику по всем направлениям.