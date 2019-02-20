Астана, 20 февраля, 2019, 17:20 — ИА Регнум. Председатель правления фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» Ахметжан Есимов представил президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву планы по приватизации госкомпаний «Казахтелеком» и Air Astana, сообщили 20 февраля в пресс-службе главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Назарбаев

Глава фонда также представил планы участия «Самрук-Казына» в финансировании строительства магистрального газопровода «Сарыарка». По итогам встречи президент высоко оценил итоги деятельности фонда в 2018 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля министр финансов Казахстана Тимур Сулейменов заявил, что правительство республики планирует приватизировать в 2019 году три государственные компании: «Казахтелеком», «Эйр Астана» и «Самрук-Энерго».