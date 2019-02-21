Варшава, 21 февраля, 2019, 05:19 — ИА Регнум. Скандал вокруг высказывания израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху о роли польских коллаборационистов во время Второй мировой войны оказался спусковым крючком для целой серии эмоциональных комментариев как с польской, так и с израильской стороны. О том, почему польская позиция по преследованию евреев во время Второй мировой войны внезапно обрела столь необычную остроту, рассуждает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Министерство иностранных дел Израиля Премьер Израиля Нетаньяху и вице-президент США Пенс в Варшаве вспоминают польскую историю

Нетаньяху упомянул поляков, сотрудничавших с нацистами, совершенно не подразумевая, что так вели себя все поляки. Тем не менее нашлись в Польше те, кто оказался готов приписать словам израильского премьера именно такой смысл. Что удивительно, и в самом Израиле нашлись сторонники подобной версии, правда, они критиковали своего премьера с совершено неожиданной стороны. Яир Лапид, возглавляющий оппозиционную партию «Еш Атид», вообще посчитал неуместными «заигрывания» израильских официальных лиц с поляками до тех пор, пока Польша не принесла официальных извинений за миллионы погибших во время Холокоста.

Таким образом, Лапид выразил противоположное и довольно радикальное по нынешним временам мнение. Радикальное, поскольку Нетаньяху ставил перед собой как раз задачу наладить отношения с Польшей и другими странами Центральной и Восточной Европы, а не вызвать их раздражение. Израиль и Польша, собирая конференцию по Ближнему Востоку в Варшаве, вероятно, имели цель показать Западной Европе «более прогрессивную» и конструктивно настроенную Восточную, а припоминание Польше ее грехов времен Второй мировой может в таком случае быть дополнительным инструментом контроля со стороны США и Израиля.

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