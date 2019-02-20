Калуга, 20 февраля, 2019, 11:37 — ИА Регнум. В Калуге в рамках партпроекта «Народный контроль» состоялся очередной рейд общественной комиссии, направленный на проверку соблюдения требований маркировки молокосодержащих продуктов в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции». В мероприятии приняла участие депутат Городской думы Калуги Людмила Сусова.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге проверили маркировку молокосодержащей продукции

Как сообщила пресс-служба Городской думы Калуги, в ходе мониторинга члены общественной комиссии посетили магазин торговой сети «Пятерочка» на ул. Ленина, 81. Участники партпроекта проверили маркировку на молоке, сырках, сырах, твороге и йогуртах. Активисты выявили ряд нарушений в соблюдении норм техрегламента: в частности, был выявлен продукт, на этикетке которого не было указано, что товар содержит растительные жиры. Кроме того, на упаковках некоторых молочных товаров был шрифт текста, который не соответствовал минимальным установленным размерам (2,5 мм).

В то же время в магазине ряд молочных товаров имели правильное оформление упаковок. Такой товар обозначался формулировкой «Молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира».

Кроме того, члены комиссии обратили внимание на торговый стенд «Крестьянское подворье», на котором были представлены образцы мясной продукции из Бабынинского района. Чтобы удостовериться в том, что эти товары являются фермерскими, участники «Народного контроля» проверили документы и сертификат качества товаров. У сотрудника торговой точки оказалась в наличии медицинская книжка. По итогам проверки продавцу было рекомендовано указывать производителя и район на ценниках товаров, а также разъяснить информацию в уголке покупателя.

В этот же день участники мониторинга посетили магазин торговой сети «Магнит» по адресу ул. Луначарского, 23. Нарушения в маркировке некоторых молокосодержащих продуктов были такие же, как и в предыдущей торговой точке. В остальном же, помимо достаточно узких проходов между торговых стеллажей, нареканий не было.

По итогам мероприятия Людмила Сусова отметила: «Рейд был посвящен маркировке молочной продукции. Порой потребителям сложно определить, где натуральная продукция, а где — с добавлением различных заменителей. С 1 января текущего года вступили в силу новые правила маркировки молокосодержащей продукции. Сейчас еще действует переходный период, поэтому было выявлено несколько несоответствий с техрегламентом. Мы обратили внимание продавцов на требования маркировки молочной продукции, и надеюсь, что в течение переходного периода эти нормативы будут приняты к исполнению. Данное направление остается на контроле. Потребитель имеет полное право на достоверную информацию о том или ином продукте, который он хочет приобрести».