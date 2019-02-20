Калуга, 20 февраля, 2019, 16:33 — ИА Регнум. Жители Калуги в феврале 2019 года получили двойные платёжки. Оказалось, что за вывоз и утилизацию мусора счёт им выставили не только Калужский региональный экологический оператор, на которого возложена эта обязанность, но и ряд управляющих компаний, обслуживающих их дома, сообщает 20 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Kaluga-gov.ru Платёжка за коммунальные услуги

По мнению руководителя Государственной жилищной инспекции Калужской области Алексея Дулишковича, ни одна управляющая компания не имеет договора с региональным оператором. К тому же управляющим компаниям не поручено оказывать услугу по коммунальным отходам. Единственным законным платежным документом является только выставленная региональным оператором квитанция, поэтому счета управляющих компаний на вывоз мусора являются недействительными.

«Региональный оператор — это единственное юридическое лицо, которое на территории области имеет право обращаться с твердыми отходами, вывозить их и утилизировать. Управляющие компании не имеют в своем распоряжении ни одной контейнерной площадки, ни одного мусоровоза и, соответственно, к оказанию этой услуги какого-то отношения иметь не могут. Поэтому однозначно жители должны оплачивать тому лицу, которое оказало соответствующие услуги», — заявил глава Государственной жилищной инспекции Калужской области Алексей Дулишкович на планёрке в городской управе Калуги.

С начала февраля 2019 года в Государственную жилищную инспекцию региона поступило уже более 200 обращений по этому вопросу. Сейчас проводится проверка, после завершения которой тем управляющим компаниям, которые выставили жильцам счета на вывоз мусора, будут выписаны предписания. В том случае, если после этого они не вернут деньги жильцам, ГЖИ будут применяться штрафные санкции.

Напомним, в Калуге единый для региона «мусорный» тариф вырос на 10%. Впрочем, в других муниципалитетах подорожание оказалось гораздо более серьезным. Согласно тарифу на сбор, вывоз и утилизацию отходов жители многоквартирных домов будут платить 5,05 рубля за каждый квадратный метр общей площади, жители частных домов — 103,49 рубля с человека в городах и поселках с населением более десяти тысяч человек и 66,23 рубля во всех остальных населенных пунктах.