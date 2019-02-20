Калуга, 20 февраля, 2019, 11:27 — ИА Регнум. 19 февраля состоялось заседание Совета по территориальному общественному самоуправлению при Городской управе Калуги. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в заседании приняли участие глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, первый заместитель городского головы — начальник управления городского хозяйства Алексей Волков, депутаты Городской думы, руководители подразделений Городской управы, заместитель начальника УМВД России по городу Калуге Владимир Гренков и председатели территориальных общин.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге обсудили реализацию проекта инициативного бюджетирования

Глава городского самоуправления поблагодарил активистов ТОС за плодотворную работу в прошедшем году.

«Мы открываем новую страницу в деятельности наших ТОСов, — отметил Александр Иванов. — От имени депутатов Городской думы я хотел бы поблагодарить всех активистов территориальных общин за успешную работу в прошедшем году, наша деятельность была отмечена на федеральном уровне: за развитие территориального общественного самоуправления Калуга была удостоена призового места во Всероссийском конкурсе лучших муниципальных практик. Новым этапом в развитии калужских ТОС станет реализация проекта инициативного бюджетирования».

В ходе заседания обсуждались способы взаимодействия территориальных общин и городской полиции.

«Калужан беспокоят участившиеся случаи мошенничества и факты нарушения общественного порядка, — заявил Александр Иванов. — Нередко дворы и уличные тренажёрные комплексы становятся местом распития спиртных напитков, необходимо наладить взаимодействие между активистами ТОС и УМВД России по городу Калуге, сотрудникам полиции необходимо оперативно реагировать на обращения жителей и пресекать подобные правонарушения, поскольку присутствие пьяных компаний во дворах нередко приводит к конфликтам, вандализму и порче муниципального имущества».

Глава городского самоуправления поблагодарил УМВД за активную профилактическую и разъяснительную работу с жителями: сотрудники полиции регулярно участвуют в заседаниях территориальных общин, доводят до жителей информацию о новых способах мошенничества и дают советы как не стать жертвой преступников.

Депутат Городской думы Эльвира Капитонова от лица жителей Правобережья поблагодарила калужских полицейских за эффективную работу. Было принято решение продолжить совместную работу и развивать дальнейшее сотрудничество.

Особое внимание в ходе заседания было уделено реализации в Калуге проекта инициативного бюджетирования. Практически в каждой территориальной общине имеются нереализованные проекты благоустройства, инициативное бюджетирование предоставляет шанс воплотить их в жизнь. Председателям ТОС был разъяснён алгоритм действий по разработке проектов, даны рекомендации по подготовке необходимой документации и проведению собрания жителей.

«В ряде регионов страны уже успешно реализуется проект инициативного бюджетирования. Там где население проявляет активность, участвует в софинансировании проектов благоустройства, городские и региональные власти со своей стороны оказывают широкую поддержку подобным начинаниям, — рассказал Александр Иванов. — В некоторых городах, таких как Казань, для финансирования проектов инициативного бюджетирования выделяется до 100 миллионов рублей из региональных и местных бюджетов. Надеюсь, что активность жителей Калуги будет возрастать с каждым годом, и в ходе реализации проекта инициативного бюджетирования мы получим позитивные результаты. В дальнейшем это позволит существенно увеличить финансирование программы».

Были затронуты и вопросы реализации программы «Формирование комфортной городской среды». 9 февраля 2019 года было принято постановление правительства РФ № 106, согласно которому увеличивается доля софинансирования жителей для дополнительных видов работ. Обязательные виды работ, такие как асфальтирование дворов, установка скамеек и урн, устройство надподъездного освещения, по-прежнему будут проводиться за счёт бюджетных средств. Для дополнительных видов работ, таких, как оборудование детских и спортивных площадок, парковок, обустройства контейнерных площадок и озеленения, доля софинансирования жителей увеличивается до 20%.

«В ближайшее время необходимо провести собрания жителей, на которых им нужно будет принять решение: готовы ли они к софинансированию в размере 20%, либо предпочтут отказаться от дополнительных видов работ», — отметил Александр Иванов.