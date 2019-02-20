Москва, 20 февраля, 2019, 16:29 — ИА Регнум. Совет Думы принял решение не направлять взносы в ПАСЕ, передает корреспондент ИА REGNUM 20 февраля.

Adrian Grycuk Зал заседания ПАСЕ

Совет Думы согласился с рекомендацией комитета Госдумы по международным делам и комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками уплатить взносы Российской Федерации за 2019 год в бюджеты Межпарламентской Ассамблеи Православия (МАП) — 200 тыс. евро, Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) — 207 276 евро, Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) — 236 812 евро, Межпарламентского союза (МПС) — 340 900 швейцарских франков, Международной федерации библиотечных обществ и ассоциаций (ИФЛА) — 551 евро, секретариата Парламентской конференции Балтийского моря (ПКБМ) — 17 968 евро.

Такое решение связано с позицией ПАСЕ относительно поправок в регламент Ассамблеи, гарантирующих равенство прав всех национальных делегаций.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал СЕ вернуть взносы РФ, что составляет порядка 10 млрд рублей.

Россия является одним из пяти основных плательщиков Совета Европы.