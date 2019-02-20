Путин реанимирует доверие граждан РФ, Киев считает убытки: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 20 февраля, 2019, 17:00 — ИА Регнум.
- О чём сказал Путин в послании Федеральному собранию;
- Сербия намерена пересмотреть границы с Косово;
- Анкара окончательно выбрала С-400;
- На Украине подсчитали убытки от потери Крыма и части Донбасса;
- В подмосковной школе обрушилась кровля.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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