Дамаск, 20 февраля, 2019, 18:41 — ИА Регнум. Главнокомандующий сирийским курдским формированием «Демократические силы Сирии» Мазлум Кобани призвал США оставить в стране подразделения американских ВС для помощи в борьбе против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает саудовское новостное издание Ashark al-Awsat.

Denilaur Курдская военнослужащая

Это заявление последовало после переговоров с представителями командования США в Сирии. Кобани также выразил надежду, что решение о выводе американских войск будет пересмотрено.

Со своей стороны, генерал США Джозеф Вотель подтвердил, что продолжает выполнять декабрьский приказ Дональда Трампа, и заявил, что единственным выходом для курдов является формирование контингента из военнослужащих других стран, входящих в антитеррористическую коалицию.

Ранее представители курдских вооруженных формирований предупредили, что сотни боевиков, оставшихся в Сирии представляют собой «бомбу замедленного действия», которая может стать серьезной угрозой для запада в будущем.