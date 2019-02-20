Оренбург, 20 февраля, 2019, 16:10 — ИА Регнум. В послании президента Российской Федерации заявлены амбициозные цели, сделан разворот на внутреннюю политику, на социальную политику, ориентир на запросы семьи, на внимательное отношение госаппарата к людям, на повышение доходов, поставлены задачи по цифровизации экономики, развитию высокотехнологичной промышленности, повышению доступа к инфраструктурной поддержке. Темами послания стали вопросы внедрения программы «Земский учитель», повышения пособий по уходу за ребёнком-инвалидом, освобождения от земельного налога для владельцев участков в пределах шести соток, продвижения российского экологического продукта, отметила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заместитель председателя комитета экономической политике, промышленности и предпринимательству Заксобрания Оренбургской области Оксана Набатчикова (ЛДПР).

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

«Для того, чтобы обеспечить комплекс поставленных задач, необходима колоссальная системная работа на всех уровнях власти, и здесь как раз кроются серьезные риски», — считает депутат.

По её словам, очень часто, к сожалению, срабатывает принцип «а Васька слушает и ест». В самом послании прозвучали подобные примеры с начислением пенсий — когда заявлялось об их повышении, а люди этого не почувствовали, с необходимостью прямого вмешательства по решению вопросов с «мутными» структурами, с экологическими проблемами, с накопленными отходами.

Набатчикова особо обратила внимание на то, что подобные примеры можно увидеть и в Оренбуржье, когда, например, при реализации той же «мусорной реформы» заявляется о недопустимости завышенных тарифов, а людям вменяется норматив на накопление мусора, превышающий накопления на практике в два-три раза и на порядок выше, чем в других регионах (Оренбургская область — 31 кг на человека в месяц, Астраханская область — 11 кг на человека). Когда заявляется о запросе на промышленность, а в Оренбургской области практически вся восточная промышленность простаивает без заказов и инвестиций. Когда говорится о сохранении культурно-исторического наследия, а объекты с высочайшей исторической ценностью, например, такие как здание бывшего высшего авиационного училища, в котором учился первый космонавт мира Юрий Гагарин, находятся на грани полного разрушения.

«Серьёзным камнем преткновения для регионов и особенно муниципальных образований может стать недостаточная квалификация кадров, отсутствие материальной базы и денег. Ответственные за реализацию национальных проектов иногда просто не понимают, каким образом им достичь поставленных задач, иногда даже не пытаются, решая задачи в собственных интересах, а иногда опасаются креативить, ожидая понятных инструкций из Москвы. В результате это влечёт к низкоэффективному освоению средств, всевозможным злоупотреблениям и отставанию регионов. Необходимо повышать квалификацию государственного аппарата, его ответственность, а также максимально оперативно тиражировать лучшие практики регионов.

И, конечно, невозможно будет решать весь этот комплекс проблем, если не сосредоточиться на создании рабочих мест и производстве реального продукта, а не всевозможных надстроек в виде новых услуг», — резюмировала Оксана Набатчикова.

Напомним, в Москве 20 февраля в Гостином дворе Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Глава государства отметил, что послание сосредоточено прежде всего на вопросах внутреннего социального и экономического развития страны. Особое внимание президент уделил задачам, которые поставлены в майском Указе, развёрнуты в национальных проектах.