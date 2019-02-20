Кито, 20 февраля, 2019, 15:51 — ИА Регнум. На Галапагосских островах обнаружена гигантская черепаха, объявленная вымершей более века назад. Об этом сообщил министр окружающей среды Эквадора Марсело Мата на своей странице в Twitter 9 февраля.

Twitter: Marcelo Mata Chelonoidis Phantasticus

«Мировая новость! На Галапагосском острове Фернандина экспедиция, организованная Управлением национального парка Галапагосов и организацией Galapagos Conservancy, обнаружила особь (взрослую самку) черепахи вида Chelonoidis Phantasticus, считавшегося исчезнувшим более 100 лет», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале международная группа ученых сделала прогноз, согласно которому бенгальские тигры могут исчезнуть на территории Бангладеш в течение ближайших 50 лет.

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