Канберра, 20 февраля, 2019, 17:22 — ИА Регнум. Сети и сайты основных политических партий Австралии подверглись хакерским атакам. Об этом сообщает австралийский информационный портал The Conversation.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что хакеры попытались взломать сеть парламента; и в ходе устранения последствий атаки были обнаружены и следы попытки взлома главных политических партий страны.

Господин Моррисон, впрочем, заверил, что нет никаких доказательств о вмешательстве в выборы. Парламент уже принял меры по обеспечению целостности избирательной системы страны: началось тесное сотрудничество с международными антивирусными компаниями, а партиям будет оказана техническая помощь для усиления информационной безопасности.

Премьер-министр поручил расследовать дело о хакерских атаках австралийскому центру кибербезопасности.

Власти Австралии пока не выдвигают никаких обвинений, но не отрицают вероятности вторжения извне. По словам советника по национальной кибербезопасности, пока ещё неизвестно, какую информацию удалось получить злоумышленникам.