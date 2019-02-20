Тула, 20 февраля, 2019, 15:14 — ИА Регнум. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин прокомментировал послание президента Федеральному собранию РФ. Глава региона отметил, что основным приоритетом послания, как и региональной политики, являются вопросы социально-экономического развития.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Губернатор Тульской области на оглашении послания президента РФ

«Нацпроекты должны стать дорожными картами для выполнения задач, поставленных главой государства в майском указе. Уже создан механизм рабочих групп при Госсовете Российской Федерации, где представители регионов смогут сказать свое слово и быть услышанными. И где мы все вместе будем вырабатывать лучшие практики с учетом региональной специфики.

Еще один очень важный блок — поддержка семей. Президент уделил этому вопросу особое внимание, обозначив целый ряд мер по повышению уровня жизни наших граждан. Это, безусловно, важная и своевременная инициатива.

В Тульской области работают адресные меры поддержки семей с детьми. Мы ориентируемся на реальные потребности семей и постоянно актуализируем региональные меры поддержки. Сейчас готовим новый пакет таких мер. И, безусловно, будем ставить во главу угла задачи, которые нам обозначил Президент.

В целом же хочу отметить, что выбранные Тульской областью ориентиры развития созвучны посланию президента в самых разных отраслях, будь то промышленность, бизнес-среда, здравоохранение, образование, культура или туризм. И, конечно, ключевая цель — достижение нового качества жизни для граждан, которое невозможно без опережающего развития», — считает Алексей Дюмин.