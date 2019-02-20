Красноярск, 20 февраля, 2019, 15:14 — ИА Регнум. В результате пожара в одном из многоэтажных жилых домов в Красноярском крае погибли два человека, в том числе ребенок, сообщили 20 февраля в пресс-службе регионального главного управления МЧС РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

По данным ведомства, пожар произошел в городе Шарыпово в квартире на седьмом этаже девятиэтажного панельного дома. Площадь пожара составила 6 кв. м.

«На месте пожарные обнаружили тела мужчины и ребенка с признаками отравления продуктами горения», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются, вся информация уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года в результате пожара в одном из частных домов в деревне Соколовка Красноярского края погибли три человека. В частном доме проживала 31-летняя женщина, ее 2-летняя дочь и 10-летняя девочка ее знакомых. Всего пострадали семь человек.

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