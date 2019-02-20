Анкара, 20 февраля, 2019, 15:14 — ИА Регнум. ВВС Турции нанесли удар по позициям Рабочей партии Курдистана в Ираке. Об этом сообщает 20 февраля Anadolu Ajansi со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС Турции

По их данным, в результате атаки были уничтожены укрытия повстанцев, а также склады с оружием. О человеческих жертвах не сообщается.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией. Анкара ведет активную борьбу с повстанцами, в том числе и на территории Ирака.

Конфликт между сторонами продолжается более 30 лет, за это время погибли порядка 40 тыс. человек, включая женщин и детей.