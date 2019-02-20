Оренбург, 20 февраля, 2019, 15:06 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию 20 февраля затронул важные, а в отдельных случаях и болезненные, вопросы здравоохранения. Одним из ключевых моментов речи стало заявление о распространении практики земского проекта на сферу образования, отметила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM председатель комитета по здравоохранению Заксобрания Оренбургской области Татьяна Шукурова.

Николай Богданов-Бельский. Сельская школа. 1890-е

«Мы услышали то, о чём мы разговаривали и какие предложения мы вносили! Например, снять возрастные ограничения с программы «Земский доктор и земский фельдшер», потому что наши опытные и грамотные врачи должны иметь возможность выезжать в сельские территории, применяя там весь накопленный потенциал, а не только молодёжь», — сказала парламентарий.

По её словам, речь шла и о таких болезненных темах, как паллиативная медицина, онкологическая помощь, финансирование и приоритеты. Важной темой стал вопрос развития бережливых технологий.

«Президент не упустил ни одного направления, которое мы сейчас будем реализовывать в национальных проектах, и которое требует срочного решения, не потому что это какой-то проект, а потому что это нужно и важно людям», — отметила Татьяна Шукурова.

Особый акцент она сделала на заявлении главы государства о новом проекте «Земский учитель», отметив, что в Оренбуржье работники образования эту тему активно обсуждают после старта проектов «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

«Не могу не сказать, очень порадовало, мы давно обсуждали этот вопрос — будет запущена с подачи президента программа «Земский учитель». Очень часто работники образования спрашивают — почему бы не распространить эту замечательную инициативу на образование? Вот сегодня услышали в отношении коллег из образования, что такой проект будет. Мы возвращаемся к земству, и наши молодые и не очень молодые, но люди, которые готовы работать в сельских территориях будут получать единовременные компенсационные выплаты, что очень хорошо и позволит привлечь и закрепить кадры и здравоохранения и образования там, где особо нужна помощь нашим россиянам и оренбуржцам», — резюмировала оренбургский депутат.

Напомним, 20 февраля в Гостином дворе Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию. Речь шла внешней и внутренней политике, последней глава государства уделил большую часть времени. Когда речь зашла о сфере образования президент сказал:

«Вслед за расширением программы «Земского собора», нужно запустить программу «Земский учитель», по которой единовременную выплату в размере 1 млн рублей будут получать педагоги, которые переезжают в сёла и малые города».