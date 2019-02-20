Луганск, 20 февраля, 2019, 15:01 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины усиленно склоняет к сотрудничеству жителей прифронтовых населённых пунктов, заявил 20 февраля на брифинге начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР старший лейтенант Яков Осадчий, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Вербовка

Он рассказал, что в Северодонецке сотрудники СБУ вербуют граждан, у которых есть родственники в ДНР и ЛНР. В городе расклеены объявления с телефонами, по которым СБУ можно проинформировать о связях жителей города с «сепаратистами».

"Данные факты, в очередной раз указывают на то, что киевская власть всячески пытается искоренить всех, кто не согласен с фашистским режимом», — отметил Осадчий.

Напомним, в конце 2018 года в российских спецслужбах заявили о нескольких попытках сотрудников СБУ завербовать родственников российских военнослужащих и работников спецслужб, которые проживают на территории Украины.

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