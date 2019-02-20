Токио, 20 февраля, 2019, 18:07 — ИА Регнум. 19 февраля министр образования Японии Масахико Сибаяма заявил, что правительство рассмотрит вопрос об отмене запрета на использование телефонов, в том числе и смартфонов, учащимися начальных и средних классов. В 2009 году были запрещены телефоны, так как на тот момент, по мнению Министерства, они лишь отвлекали внимание детей, а непосредственно в учебном процессе не были задействованы.

По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», спустя 10 лет после введения запрета, Министерство приняло решение, что «это уже не соответствует времени». «Социальная и образовательная среда стремительно меняется. Плюс ко всему, без средств связи не обойтись в случае природного бедствия», — отметил министр.