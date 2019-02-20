Человек и его благополучие — о главном в послании
Чебоксары, 20 февраля, 2019, 14:52 — ИА Регнум. Человек и его благополучие — главное в послании президента России, и всё должно быть нацелено на потребности гражданина. Об этом ИА REGNUM заявил депутат Госдумы Олег Николаев («Справедливая Россия»).
«На мой взгляд, президент продемонстрировал личную нацеленность и настрой на достижение целевых показателей майского указа, — отметил депутат. — На первое место президент, как я и ожидал, поставил человека и важнейшие для его благополучия факторы: семья, здоровье, экология и среда обитания. Особенно выделил необходимость достаточного уровня доходов, в том числе их повышение через меры государственной поддержки. Для решения этой задачи нужна растущая конкурентная экономика, основанная на современных, в том числе цифровых технологиях. Для этого же в свою очередь необходимо обеспечивать благоприятный деловой климат и развитие инфраструктуры. Не смог президент обойти тему безопасности страны, тем самым обозначив, что каждый гражданин страны защищён надежно.
Призыв же к представителям всех уровней властей быть профессионалами на своих местах и уважать интересы каждого гражданина добавляет насыщенности в палитру красок призыва президента, что все должно быть нацелено на потребности гражданина и делаться в его интересах с реальными ощутимыми результатами».