Чебоксары, 20 февраля, 2019, 14:52 — ИА Регнум. Человек и его благополучие — главное в послании президента России, и всё должно быть нацелено на потребности гражданина. Об этом ИА REGNUM заявил депутат Госдумы Олег Николаев («Справедливая Россия»).

Личный архив депутата Госдумы Олег Николаев

«На мой взгляд, президент продемонстрировал личную нацеленность и настрой на достижение целевых показателей майского указа, — отметил депутат. — На первое место президент, как я и ожидал, поставил человека и важнейшие для его благополучия факторы: семья, здоровье, экология и среда обитания. Особенно выделил необходимость достаточного уровня доходов, в том числе их повышение через меры государственной поддержки. Для решения этой задачи нужна растущая конкурентная экономика, основанная на современных, в том числе цифровых технологиях. Для этого же в свою очередь необходимо обеспечивать благоприятный деловой климат и развитие инфраструктуры. Не смог президент обойти тему безопасности страны, тем самым обозначив, что каждый гражданин страны защищён надежно.

Призыв же к представителям всех уровней властей быть профессионалами на своих местах и уважать интересы каждого гражданина добавляет насыщенности в палитру красок призыва президента, что все должно быть нацелено на потребности гражданина и делаться в его интересах с реальными ощутимыми результатами».