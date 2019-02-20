Москва, 20 февраля, 2019, 14:46 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию наметил новый вектор для развития страны, с которым текущее правительство может не справиться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 февраля заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин, Медведев, Шойгу

«Я считаю сегодняшнее послание президента РФ Владимира Путина знаковым — не только потому, что стратегические заявления президента в силу его верховного положения в системе власти всегда значимы. Но это послание знаковое с точки зрения того, что, на мой взгляд, президент обозначил изменение вектора политики в стране. Если до этого преобладал консервативно-либеральный вектор, то сегодня президент меняет его на социальное направление», — заявил Емельянов.

По его словам, набор конкретных мер, касающихся ипотеки, а также поддержки молодых семей, врачей и учителей, в комплексе могут ознаменовать поворот от консервативно-либерального вектора развития страны к социальному.

«Другое дело — возникает вопрос, насколько правительство в нынешнем составе может реализовать эту смену вектора, ведь консервативно-либеральный курс как раз-таки формировался именно этим составом правительства и они убеждены в его правильности. Поэтому у меня есть большие сомнения в том, в состоянии ли это правительство и эти люди, которые являются либералами и консерваторами по своим глубоким убеждениям, реализовать тот новый курс, который предложил президент. Думаю, что такие же сомнения есть и у президента, потому что он не случайно дает им год на раскачку и потом пообещал строго спросить», — считает Емельянов.

По его словам, президент в ходе послания фактически выполнил роль правительства, так как точно в цифрах отметил, какие меры необходимо принять и каких показателей достичь.

«То, что президент дает совершенно конкретные указания, говорит о том, что он пытается управлять переменой курса в ручном режиме, не доверяя правительству. Возникает вопрос — не проще ли уже на данном этапе заменить некоторых людей в социально-экономическом блоке правительства теми, которые искренне готовы реализовывать эти положения. Здесь актуально может быть привлечение сил из оппозиционных партий, ведь повестка, которую предложил президент, неоднократно озвучивалась и нашей партией, и коммунистами, и ЛДПР. Может быть назрела определенная модель политической перемены для реализации нового курса?» — предположил парламентарий.